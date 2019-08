Helme leidis raha, et ehitada maanteed neljarealiseks

«Meie visiidi esmärgiks oli tutvuda teiste riikide ja suurte ehitajate kogemusega, et teha kindlaks, kas selline lähenemine võiks sobida Eestile,» selgitas rahandusminister Martin Helme. «Väga kasuliku ja töise visiidi järel võin kindlalt öelda, et PPP abil on võimalik soovi korral juba lähiaastatel Eestis välja ehitada Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva maanteed täies ulatuses neljarealiseks ning samuti pakub see väga hea lahenduse Saaremaa silla kiireks teostamiseks.»

«Olen andnud korralduse ministeeriumil ette valmistada vastav seadusandlik raamistik ning lähiajal viin valitsusse ettepanekud suurprojektide töösse võtmiseks. Loomulikult tähendab see ministeeriumite vahelist konstruktiivset koostööd ja tahet lahendada nii planeeringute, keskkonnateemade kui rahastusega seonduv, et pikalt veninud maanteede neljarealiseks ehitamine lõpuks ometi ellu viia,» lisas Helme.

Visiidi käigus kohtuti mitmete suurfirmadega, millel on laialdasi kogemusi averus-projektidega, samuti Nordrhein-Westfaleni liidumaa rahandusministeeriumi esindajatega ning advokaadibürooga, mille üheks erialaks on PPP-projektide lepingute nõustamine tellija huvides.

Rahandusministeeriumi sõnul on Euroopas ja mujal riikides on averus ehk PPP-projektid laialt levinud, mis tähendab era- ja avaliku sektori koostööd riskide ning rahastuse jagamisel.

See võimaldab avalikul sektoril tellida sisse mahukas töö, mille eest tasutakse pikema aja jooksul kasutusrendi põhimõttel. PPP-projektide eeliseks on võimalus suured taristuobjektid kiiresti ja suures mahus välja ehitada, tasudes selle eest pikema aja jooksul, ilma avaliku sektori laenukoormust suurendamata. Koostööformaadi teine suur eelis on see, et erinevalt avaliku sektori enda ehitamisest jäävad projektid reeglina algse eelarve ning ajakava sisse.