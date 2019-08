Hoogne palgatõus jätkub, toimetulek halveneb

Soosaar märkis, et avalikus sektoris on enamasti väga oluline hea eesti keele oskus ning seepärast tuleb tööandjatel leida uusi töötajaid kohalike seast. Seetõttu suurendab tööjõupuudus avaliku sektori töötajate jõudu palgaläbirääkimistel rohkem kui mitmel erasektori tegevusalal, kus tööandjatel on võimalik inimesi värvata ka välismaalt.