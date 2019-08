Kas EASist lahkuv Ivask läheb Coopi tüürima?

«Põhjus EAS-ist äraminekuks on kahetine: osa muudatusi, mis sai seatud, on EASis valmis saanud ja teisalt soovin end uuesti siduda erasektoriga. Sellega seoses võib öelda, et on üks pakkumine, mis on piisavalt väljakutsuv,» ütles Ivask.

Ivask määrati EASi ametisse neljaks aastaks, kuid ta jõudis seal töötada 2,5 aastat, tema viimane tööpäev on 20. septembril. Avaliku sektori kogemust soovitab Ivask kõigile erasektori juhtidele. «Igal ettevõttel on kokkupuuteid riigiga ja arusaam sellest, kuidas riigis otsused sünnivad ja kuhu need takerduvad, aitavad kindlasti keskkonda mõista,» ütles ta.

Ivask lisas, et kui erasektoris on eesmärgid väga täpsed ja lihtsasti mõõdetavad, siis avalikus sektoris on teemasid rohkem ja fookus laiem. «Keerukas on mõõta töö tulemust, sest see on pigem hinnanguline. Seda on EAS-i puhul näha. Kui küsida, mis on EASi töö hea tulemus, siis on arvajaid rohkem kui eraettevõtte puhul,» ütles ta.