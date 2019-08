Leedo firma peab pangale võlgadeks maksma üle saja tuhande euro

Garanteeris laenu raskustes bussifirmale

Esialgu tunnistas Leedo firma võlga ja väitis, et ei vaidlusta seda ja soovib kokkulepet, kuid hakkas siis hagile vastu vaidlema. Nimelt ei tunnistanud Holostovi Kinnisvarahaldus nõuet esitatud kujul, kuid leidis, et vaidluse saab lahendada kokkuleppel.

Käib veel teinegi kohtuvaidlus

Sarnaselt SEB-ga esitas Olerex kohtule hagi võlgnevuse väljamõistmiseks, kuna Leedo valdusfirma on garanteerinud AS Sarbuss kohustusi.

Lepingu objektiks on võlgnikule müüdavad kütused, muud kaubad ja teenused, mis väljastatakse ostjale tanklast Olerexi krediitkaartide alusel. Garantiikirja lisas nimetatud võlgnik Sarbuss AS ei täitnud Olerexiga sõlmitud kliendikaardi lepingut korrektselt.

Leedo apelleeris lepingu tühisusele

Hageja võttis hagi osaliselt tagasi ja kokkuvõttes nõudis sisse põhivõlgnevust ligi 171 300 eurot pluss viivis. Leedo valdusfirma vaidles hagile vastu, leides, et garantiileping on tühine, kuivõrd on antud sisuliselt määramata ajaks ja ulatuses. Lisaks leidis Holostovi Kinnisvarahaldus, et garantii on tühine, sest on vastuolus heade kommetega.