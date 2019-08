Ettevõtjad: palgakasvu lagi juba paistab

Tööjõurendiga tegeleva Hansavest Rental OÜ juht Janek Sirg tunnistas, et palgasurve on endiselt suur, kuid see ei tohiks kasvada nii kiiresti kui eelmistel aastatel. «Oleme ka palkasid tõstnud, kuid me ei suuda kunagi pakkuda sellist palka, mida küsitakse, sest kõik tahavad kogu aeg rohkem ja rohkem,» nentis Sirg.