Lennusadamat külastasid kuulsad ajaloolised laevad

Aurulaev Turso on ehitatud 1944. aastal Helsingis Wärtsilä laevatehases. 1945. aastal anti laev sõja kahjutasuna Nõukogude Liidule, laeva kodusadamaks sai Leningrad ja nimeks Taifuun. Laeva kasutati peamiselt Leningradi sadama ja Neeva jõe jäävabana hoidmiseks. 2002. aastal alustas soomlane Tommi Vertti koostööd Venemaal tegutsenud ettevõttega EcoPhoenix Holding Company, kes oli auriku peale Nõukogude Liidu lagunemist endale ostnud. Kui Vertti taipas, et tegemist on Soomes ehitatud Tursoga, alustas ta mitmel rindel läbirääkimisi, et laev tagasi Soome osta. 2004. aasta juulis ostis laeva Soomes asutatud laevaühing Turso, mida asus juhtima Pekka Snellman. Pärast laeva taastamist tegi laev proovireisi 22. mail 2011 ning on aurulaevana merekõlblik tänini.