Töötukassa nõukogu tegi augusti keskel ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr järgmiseks neljaks aastaks senisele tasemele ehk 2,4 protsendile, millest töötajad tasuvad 1,6 ja tööandjad 0,8 protsenti. Nii on see püsinud juba kuus aastat.

Tänu kõrgele hõivele ja kiirele palgatõusule on reserv kiiresti kasvanud ning ületab 2007. aasta majandusbuumi tippu juba ligi viis korda. Seejuures ei teeni reserv peaaegu midagi, mis tähendab, et igal aastal sööb seda raha inflatsioon, mis viimastel aastatel on Eestis püsinud kolmest protsendist kõrgemal.