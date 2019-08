Jaapani naised peavad tööandjaga kontsakingasõda

Jaapani ettevõtetes kehtivad sageli väga ranged riietusstandardid, et töötajatest jääks võimalikult korrektne, soliidne ja ametlik mulje. Naistöötajatelt eeldatakse enamasti kontsakingade kandmist, mis muudab paljude naiste tööpäevad võrdlemisi piinarikkaks. Jaapani naistel on tööl kontsakingade kandmisest kõrini ja seepärast on saareriigis alanud sel teemal elav arutelu, mis omakorda on kaasa toonud konflikti tööandjatega.