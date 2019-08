Eesti vastand: Saksamaal jääb meeletult raha üle

Saksamaa on viimasel viiel aastal teatanud järjepidevalt suurtest riigieelarve ülejääkidest. Hiljutisim ülejääk moodustab 2,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), mis viitab, et kantsler Angela Merkeli valitsus saaks kukrut avada ja aeglustavat kasvu toetada.

Destatis kinnitas, et Saksamaa SKP kahanes teises kvartalis 0,1 protsenti ning, et kõik märgid viitavad kahanemisele ka käesolevas kvartalis, mis tähendaks tehnilist majanduslangust.

Mullu sama perioodiga võrreldes langes eksport 0,8 protsenti. See on esimene kord kuue aasta jooksul kui riigi eksport on aastavõrdluses langenud.

Enne G7 tippkohtumist Biarritzis märkis Prantsuse president Emmanuel Macron, et Saksamaa on «üks riikidest, millel on võimekus» majandust ergutada ja see peaks olema Merkeli jaoks «tõsine mõtlemiskoht».