Kohus mõistis Leedo firmalt välja Olerexile kopsaka võlasumma

AS Olerex esitas kohtule hagi AS Holostovi Kinnisvarahaldus vastu võlgnevuse väljamõistmiseks, kuna hagiavalduse kohaselt on Leedo valdusfirma garanteerinud AS Sarbuss kohustusi.

Leedo valdusfirma vaidles hagile vastu leides, et garantiileping on tühine, kuivõrd on antud sisuliselt määramata ajaks ja ulatuses. Samuti oli Holostovi Kinnisvarahaldus seisukohal, et garantii on tühine, kuna on vastuolus heade kommetega.