Pankrotihaldur: vabatahtlik pensionisammas võiks olla arestitav

See uudis peaks meeldima ka võlausaldajatele, sest võlgniku kontole võib pensionisambast loobumise korral laekuda kopsakas summa raha. Kui kohtutäitur on võlglase konto arestinud, siis peaks ka teise samba raha minema võla katteks.

«Jah, teoreetiliselt võiks see nii olla, kuid siin on palju tehnilisi küsimusi – kas vabanenud raha saab kanda mõne muu isiku kontole või mis juhtub siis, kui raha läheb investeerimiskontole,» ütles pankrotihaldur Vladimir Kutšmei. Tema sõnul võiks teine pensionisammas muutuda reformi järel arestitavaks, nagu seda on praegu kolmas sammas.