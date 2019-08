Nimelt on võimalik minna riiklikule vanaduspensionile ka nii, et lükata teisest sambast raha väljavõtmine edasi (muidugi saab ka vastupidi). Võttes arvesse praeguse olukorra ja plaanitavad muudatused, peaksid kõik need, kes liitusid teise pensionisambaga vabatahtlikult (kohustuslik on see vaid neile, kes sündinud 1983. aastal või hiljem) ning kelle pensioniiga saabub aastatel 2019 ja 2020, tõsiselt kaaluma teisest pensionisambast raha väljavõtmise edasilükkamist vähemalt aastani 2021.