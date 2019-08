Otsepilt EV100 raamatuesitluselt: «Eesti panganduse ja kindlustuse 100 aastat»

See raamat valmis Eesti panganduse jaoks murrangulisel ajal, kus 2000-ndatel aastatel pea kogu Eesti turu hõivanud Skandinaavia pankadest väiksemad taandusid rahapesuskandaalide tõttu ja isegi turuliidrite ette kerkis samal põhjusel küsimus, kas Balti turud on neile väärtus või koorem. On põnev jälgida, kuhu see tegur ja finantstehnoloogia areng Eesti panganduse ja kindlustuse viivad, kuid põnevamakski veel võib pidada paljusid Eesti panganduse ja kindlustuse paarisaja-aastase ajaloo sündmusi. Eestlaste krediidiasutuste tärkamine baltisakslaste vastutöötamise tingimustes 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, Nõukogude Vene kulla vahendamine läände 1920-ndate aastate alguses, turumajandusliku panganduse taastamine 1990-ndate alguses – need on vaid mõned Eesti pangandus- ja kindlustusajaloo pöördelisematest episoodidest, mida selles raamatus kirjeldatakse.