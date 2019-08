Investeerimiskontole kogujad saavad reformi järel riigilt 4 protsenti

Praegune kogumispensioni süsteem näeb ette, et töötaja maksab oma brutopalgast kaks protsenti pensionifondi ning riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33 protsendi sotsiaalmaksu arvelt neli protsenti.

«Ikka jah, siis läheb 2+4 protsenti investeerimiskontole,» kinnitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ERR-ile. «Inimesel on vaba valik, kas ta jätkab senisel kujul teises sambas ja ei muuda midagi või kui ta tahab selle kindlustussüsteemiga jätkata teistsugusel kujul, tekiks tal vabadus moodustada investeerimiskonto ja sellisel juhul läheb 2+4 investeerimiskontole.»

Ta lisas, et see on kokku lepitud juba koalitsiooniläbirääkimistel.