Legendaarne Viljandi firma läheb müüki

«Toom Tekstiili vastu tundis huvi mitu võimalikku ostjat ja valiku tegemisel sai määravaks ennekõike ostjate visioon. Olen kindel, et ettevõte sai kogenud ja selge nägemusega uued omanikud, kelle juhtimise all tegevus nii jätkub kui kasvab. Müügi eeltingimuseks oli meie poolt, et tootmist Viljandis ja Abja-Paluojas ei lõpetata ning sellise kinnituse on uued omanikud andnud,» ütles Toom Tekstiili asutaja Illimar Toom.