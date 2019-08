Gazprom: Nord Stream 2 on peaaegu valmis

«Läänemere põhja Venemaa, Soome, Rootsi ja Saksamaa vetes on lastud 1855 kilomeetri pikkuses gaasijuhtme Nord Stream 2 kaks toru. Seda on 75 protsenti kahe toru kogupikkusest. Seega on Nord Stream 2 AG jõudnud gaasijuhtme lõpuveerandi vettelaskmiseni,» seisis ettevõtte teates.