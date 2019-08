Investeerimisfirma: riik peab ergutama inimesi pensioniks rohkem säästma

OECD riikide elanike finantskirjaoskuse uuringute kohaselt jäid Eesti näitajad napilt maha maailma keskmisest tasemest: 13,4 punkti versus 13,7. Ehkki teoreetiliste teadmiste taseme poolest jäävad Eesti elanikud maha ainult Hongkongist ja Lõuna-Koreast, siis reaalsete säästude taseme poolest on meie riik tagapool enamikest Euroopa riikidest. Credit Union House’i juhatuse esimehe Maksim Sorokini arvates tähendab see seda, et arvestades tulude ja teadmiste taset võiksid Eesti elanikud rohkem oma tulevikku investeerida.