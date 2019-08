Taavi Aas panustaks raha õlitootmisse

Riigikontroll on läbi aastate korduvalt juhtinud tähelepanu vajadusele arvestada fossiilkütustesse investeerides majandusriske, mis tulenevad Euroopa Liidu (EL) järjest ambitsioonikamast kliimapoliitikast ja kallinevast CO 2 -kvoodist.

«Hinnatõus ei saa tulla üllatusena, sest Euroopa Komisjon on juba alates selle süsteemi rakendumisest teinud kauplemisskeemi reegleid ümber nii, et muuta kauplemisühikute hinda kõrgemaks. Sellele vaatamata on ühiku hind tõusnud aeglasemalt, kui Euroopa Komisjon eesmärgiks seadis,» tõdes Holm.