Haruldane viskikollektsioon müüdi rekordilise hinnaga

Tegu on Jaapani viskivalmistaja Hanyu Ichiro valmistatud kollektsiooniga nimega «Full Cards» ja see koosneb 54 erinevast pudelist. Viskid valmistati aastatel 1985 - 2014 Saitama prefektuuris Tokyo lähedal. Pudelitel on kujutatud mängukaarte ja iga pudeli sisu hoiti erinevas tünnis.