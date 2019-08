Helir-Valdor Seeder andis Mart Laari kullipilgu pihta turmtuld

Nimelt ütles endine Eesti Panga juht ja praegune vabamees Ardo Hansson intervjuus ERRile , et valitsuse pensionimuudatused pole reform, vaid vandalism, millest eelkõige kannatavad need, kel sissetulekud väikesed või kel puudub finantskirjaoskus.

«Mitte miski ei ole takistanud Eesti Pangal võtta jalad kõhu alt välja, teha erinevaid ekspertiise ja analüüse ka juba varem, kui see teema on olnud aktuaalne. Mitte miski ei ole takistanud aktiivselt sekkuda sellesse protsessi, mis meil on toimunud pea 20 aastat ja kus fondid ei ole pensionikindlustajate huvides Eestis toiminud, kus me oleme selle võrdlustabeli kõige lõpus võrreldes teiste riikidega, kus analoogsed süsteemid toimivad, jne jne,» rääkis Isamaa liider. «Ei ole tulnud kõikide nende aastakümnete jooksul Eesti Pangalt initsiatiivi ja ei ole olnud muret, et see vajab põhjalikku muutmist.»