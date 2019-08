Briti peaminister Johnson nõuab Trumpilt kompromisse kaubanduses

Johnson viitas G7 tippkohtumisel Prantsusmaal Biarritzis paljudele Briti kaupadele, mida USA turule ei lubata.

«Ma arvan, et eksisteerib tohutu võimalus Suurbritannia jaoks, kuid me peame mõistma, et kõik ei lähe libedalt,» ütles Johnson ajakirjanikele.

«USA-s on Briti ettevõtetele endiselt väga märkimisväärsed tõkked, mida ei ole laiemalt mõistetud,» seletas Johnson ja lisas, et on tõstatanud selle teema telefonivestlustes Trumpiga ja kavatsed sellest uuesti rääkida pühapäeva hommikul kahepoolseid kõnelusi pidades.

«See on väga tähtis, kui me teeme fantastilise vabakaubandusleppe, see on vabakaubandus, mis töötab Briti äride huvides,» sõnas ta.

Johnson ja teised Suurbritannia Euroopa Liidu lahkumise toetajad näevad kaubandusleppes USA-ga Brexiti edu võtit, kuna see loob uued võimalused ÜK firmadele.

Johnsoni ja Trumpi kõnelused pühapäeval on nende esimene silmast silma kohtumine sestpeale, kui Johnsonist sai Briti peaminister.