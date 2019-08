Trump nimetas keskpanga juhti riigivaenlaseks

Powell pidas reedel kõne igaastasel keskpankurite konverentsil Wyomingi osariigis, Jackson Hole linnas. Keskpanga juht toonitas oma kõnes, et USA-Hiina kaubandussõda kujutab endast riski kogu maailma majandusele ja on geopoliitiline püssirohutünn. Powell lisas, et USA majandus võib hetkel küll suhteliselt tugev olla, kuid sellest pole väga palju kasu siis, kui ülejäänud maailm kriisi vajub.

Keskpanukri märkused said sihtmärgiks Trumpile, kes oli juba niigi maruvihane Hiina poolt kehtestatud uute imporditollide pärast. Powell on jäänud Trumpile hambusse juba mõnda aega, sest president survestab teda pidevalt intressimäärasid langetama. Kuna keskpank pole soostunud seda tegema vastavalt Trumpi soovidele, siis on ta Powelli ka enne Twitteris kirunud. Reedesed kommentaarid olid aga tavapärasest teravamad.

«Nagu alati, ei teinud keskpank MITTE MIDAGI! See on uskumatu, kuidas nad pidevalt «räägivad» ilma midagi teadmata või küsimata, mis mul plaanis on,» sätusus Trump. «Meil on väga tugev dollar ja väga nõrk keskpank. Ma saan suurepäraselt mõlemaga hakkama ja USAl läheb hästi.»

Ühes teises säutsus, kus Trump tegi Powelli nime kirjutades kirjavea, küsis ta: «Minu ainus küsimus on: «kumb on suurem vaenlane, kas Jay Powel või president Xi?»