Legendaarse investori Warren Buffetti loodud toidutööstushiiglane Kraft Heinz on suutnud üllatada «Omaha oraaklit» ennastki, vajunud sügavale majanduslike raskuste sohu ja saanud kaela isegi uurimise USA võimudelt. Maailmas suuruselt viies toiduainete tootja on kaotanud selle aastaga suure osa oma väärtusest ja Buffett ise on tunnistanud, et üüratu investeering ühendettevõtte loomisesse võis olla viga.