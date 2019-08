Ardo Hansson II pensionisambast: see pole reform, see on vandalism

«Aga see keskmine osa, et sa lubad noorematel või keskealistel inimestel oma raha, mida nad on juba kogunud, varakult välja võtta, minu meelest see ei ole enam reform, see on vandalism. See on lihtsalt raha laiali tassimine ja selline süsteemi lõhkumine,» arvas Hansson.