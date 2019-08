Varju hoidva pankuri vastus ajakirjanikule: mu pea tahtis lõhkeda!

Eile teatas valitsus, et kauaoodatud ja- kardetud sambareform tulebki. Inimesed saavad II sambast raha välja võtta 2021. jaanuarist. See päästis valla ahelreaktsiooni. Täna hommikul kirjutas ettevõtja Indrek Neivelt, et reform on justkui pärisorjuse kaotamine kakssada aastat tagasi. Seepeale vastas talle Postimehe ja BNSi majandustoimetuse juht Harry Tuul, et vastupidi, piltlikult öeldes valitsus hoopis taastab riigi- või teoorjuse, kuna hakkame I sambasse rohkem maksma.

II sammas on nagu kuu peal kinnisvara

Isamaasse kuuluval Pruunsillal ajas selline mõttekäik aga harja punaseks. «Kui ma Harry Tuule artikli läbi lugesin, tahtis mu pea lõhkeda,» alustas muidu varju hoidev pankur. Lühidalt öeldes jäi pankurile arusaamatuks, et kui reform annab inimesele suurema valikuvabaduse – kas jätkata II sambas, kas panustada I sambasse või investeerida ise – siis kuidas saab seda pärisorjuseks nimetada.

Tuul tõi välja, et praegu maksab inimene 4 protsenti oma palgast sotsiaalmaksu riigile ja 2 protsenti otse pensionifondi ehk sisuliselt kogub seda iseendale. «No kuulge, ma olen ju pankur! Mis mõttes iseendale? Mis mõttes finantsvara on inimeste käes!? Inimene ei saa ju seda kasutada. Tema II samba raha on aastakümneteks külmutatud,» ütles Pruunsild. Sama loogika kohaselt võiks tema arust öelda, et kümnendik kuu territooriumist on minu oma. «Aga mis kasu sellest on, kui ma seda kunagi kasutada ei saa?»

Pruunsilla mõttekäik oli lihtne: pärast reformi saavad inimesed valida, kuidas nad oma pensioniraha kasutavad. Teisisõnu, valikuvabadust tuleb juurde. «Öelda, et reform viib meid pärisorjuseni, on sama, mis öelda orwellilikult, et vabadus on orjus, teadmatus on jõud, sõda on rahu. See on täiesti absurdne!»

Pankur ütles, et ta saaks Tuule loogikast mõningaste mööndustega aru siis, kui valitsus otsustaks II samba sootuks likvideerida. «Aga praegu ju seda ei tehta! Seega, mis selles halba on?» küsis Bigbanki asutaja.

Noor inimene tehku lapsi, mitte ärgu mõelgu pensionile

Aga kas Pruunsild ei karda, et inimesed võtavad pensioniraha mõtlematult välja ja kasutavad seda jooksvate kulude katteks tuleviku arvelt? «Aga ma küsin vastu, et mida tähendab tuleviku arvelt? Oletame, et meil on noor pere, kel on 2-3 last. Praegu on kooliasjade ostmise aeg. Lapsed tahavad kooliasju, minu poolest ka nutitelefoni, et olla teistega võrdsed, et mitte sattuda koolis põlu alla. (Irooniliselt-toim) Ja siis mõtleb lapsevanem korraga enda tulevikule, II pensionisambale? Pereema või pereisa ei tohiks niimoodi isegi mõelda! Tema tulevik ongi tema lapsed ja pere! Sinna panustab ta oma viimsegi sendi!» kõlas pankuri soovitus.

Pruunsild viitas ühele ERRi uuringule, kust tuli välja, et 13 protsenti inimestest võtaks sambast kohe raha välja. Kui suur nende inimeste arv tegelikult on, pole tema sõnul isegi nii oluline. «Eks praktika on tõe kriteerium. Siiamaani on I sammas ehk riigipension teeninud inimesele väga palju suuremat pensionit kui see «iseendale» ehk pangale teenimine,» väitis pankur. Samas pole tal midagi ka selle vastu, kui inimesed jätkavad II sambas. «Kui see on neil väga hea tootlusega, siis palun väga, las jätkavad! Mis mõte on sealt välja astuda, kui see neile kasulik on?» küsis ta.

Bigbanki asutaja sõnul hakkavad inimesed oma peaga pensioni peale mõtlema alles 40. aastaselt, kui lapsed on juba suuremad. «Hakata sundmobiliseerima inimesi, et inimene peab 20-aastaselt pensionile mõtlema, on absurdne!» lajatas Pruunsild. Ta viitas Hardo Pajula kunagisele kommentaarile, et kui alla 30-aastane inimene mõtleb pensionile, tuleb ta psühhiaatriahaiglasse saata. «Pajulal on 100 protsenti õigus! Selles vanuses peab tegema lapsi ja teenima raha. Kui ta mõtleb pensioni peale, siis ta kruvid logisevad!»

Pruunsild ütles kokkuvõtvalt, et Isamaa eestvedamisel läbi viidud II samba reform on sügavalt parempoolne ehk talle meelepärane samm. «Inimene saab ise valida, mida ta teeb. Nii nagu ütleb ka Neivelt – see on arusaamatu, miks liberaalsed erakonnad sellele vastu seisavad. Nüüd nad ütlevad, et see pole justkui see õige vabadus,» leidis Isamaa liige.