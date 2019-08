Neivelt eksib – pärisorjus tuleb tagasi

«Väga hea otsus valitsuse poolt. See on justkui pärisorjuse kaotamine kakssada aastat tagasi,» kirjutas II pensionisamba senisel kujul kaotamise tuline eestkõneleja Indrek Neivelt sotsiaalmeedias. Ta eksib, piltilikult on see hoopis pigem pärisorjuse, täpsemalt riigi- või teoorjuse, taastamine.