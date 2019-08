Olav Miili pilvelõhkuja oli mullu veel kahjumis

Miil märkis majandusaasta aruandes, et tänavu on plaanis lõpetada Maakri 19 ja Maakri 21 asuvate hoonete ehitustööd ning anda kõik nendes hoonetes paiknevad äripinnad üürile.

Ärihoonete kompleks koosneb seitsmest hoonest, kus on kokku ligikaudu 21 500 ruutmeetrit väljaüüritavat pinda. Sellest 85 protsenti on büroopinnad, ülejäänud kaubandus-, toitlustus- ja teeninduspinnad.

Maakri Kvartali projektijuht Jaan Erelt selgitas, et kõige viimased äripinnad on praegu ehituses ja paar viimast ruutmeetrit on välja üürida, ülejäänud on kõik valmis.