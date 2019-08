Eestis kasvas hüppeliselt diiselautode müük

«Pole kahtlustki, et autotööstuse tulevik on elektri jõul sõitvad autod, kuid hetkel ollakse alles selle teekonna alguses,» ütles Aleksandra Kostjukovitš, kes on Volkswageni avalike suhete juht Baltikumis.

Ta tõi esile, et jaanuarist kuni juunini müüsid nad Eestis 406 uut diiselmootoriga Volkswagenit, mida on tervelt 71 protsenti rohkem kui aasta varem. Kõige populaarsem sõiduk oli Volkswagen Tiguani linnamaastur, mida müüdi 234. Arusaadavalt on Volkswagenil oma agenda ajada, kuid statistika peab paika.