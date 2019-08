Lipo teenib järjepidevalt kahjumit, Tallinn veel poodi ei sulge

«Eks ta liigub selles suunas, et lõpuks likvideeritakse, aga praegu poliitilist otsust pole. Ei taha spekuleerida, millal see [sulgemine] juhtub,» lausus ta.

Riisalu sõnul on poe lahtiolekuaegu muudetud ning kolitud väiksemale pinnale – sellega on kulusid optimeeritud ning poe kahjum pole enam nii suur.

Riisalu sõnul on kaupluses külastajaid igal päeval siiski mitusada ning seetõttu ei saa öelda, et tegu oleks mõttetu poega.

Lipo on igal aastal teeninud kahjumit. Avamisaastal oli see 200 000, aasta hiljem juba 250 000 eurot. Sealt edasi on kahjum märkimisväärselt vähenenud. Tänavune on esimese seitsme kuu kahjum vähem kui 10 000 eurot.