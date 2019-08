Murranguline kokkulepe: eestlased ja lätlased panid piimaühistus seljad kokku

Ettevõtted kirjutasid ühisteates, et kahe naaberriigis asuva piimandusühistu koostöö on ühinemiseelselt toimunud kaks viimast aastat. «Ühistud on sarnasel arusaamisel globaalse piimanduse arengutrendide ning eesseisvate väljakutsete osas. Mõlema ühistu eksisteerimise põhieesmärk on oma liikmete jätkusuutliku arengu tagamine. Sellest tulenevalt oli kahe ühistu ühinemine loomulikuks jätkuks, et kaitsta liikmete huvisid üha tihenevas konkurentsis piimandusturul,» teatasid ettevõtted.