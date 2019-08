Võimas tehing: fond ostis portaali auto24 ja sai Eesti suurimaks kuulutusteäriks

BaltCap Private Equity Fund II (BPEF II) teatas, et müüb täisosaluse sõidukite kuulutusi vahendavas firmas auto24 Baltimaade veebikuulutuste vahendajale Baltic Classifieds Group (BCG), mille hiljuti omandas fondihaldur Apax Partners.

Tehing on plaanis lõpule viia 2019. aasta jooksul, pärast vastava loa saamist konkurentsiametilt. Osapoolte kokkuleppel tehingu hinda ei avalikustata, teatas Baltikumi riskikapitalifond BaltCap.

Baltic Classifieds Grupi tegevjuht Justinas Šimkus märkis, et ettevõtete omandamisega jätkatakse strateegiat investeerida Balti kuulutusärisse. Tegu on BCG esimese tehinguga peale peale seda, kui Margus Linnamäe suurosalusega UP Invest müüs kuulutusteäri koondava BCG maailma ühele suurimale fondihaldurile Apax Partners.

Auto24 viib sõidukite kuulutuste portaali auto24.ee kaudu kokku sõidukite ostjad ja müüjad ning haldab ka erinevate valdkondade kuulutuste portaali kuldnebors.ee. BaltCap ja auto24 juhtkond omandasid ettevõtte 2017. aastal Sanoma Media Finland OY-lt.

«Tahaksin rõhutada ka kohalike pensionifondide rolli selles tehingus – nad osalesid tehingus nii BPEF II investoritena ja lisaks osales LHV Varahaldus tehingus laenaja rollis. See on hea näide, kuidas Eesti pensionfondid saavad kohalikku majandusse investeerides pakkuda rahastamist kohalikele ettevõtetele ja teenida tulu fondide omanikele,» rääkis BaltCapi partner Oliver Kullman.

Baltic Classifieds Groupi Baltikumi portfelli kuuluvad kuulutuste- ja reklaamiplatvormid mitmetes valdkondades: autod, kinnisvara, töökuulutused, kaubandus ja e-kaubandus.

Juuni lõpus sai Margus Linnamäe suurosalusega UP Invest lõpliku heakskiidu müüa kuulutusteärid koondav Baltic Classifieds Group (BCG) maailma ühele suurimale fondihaldurile Apax Partners.

BCG haldab portaale Autoplius.lt, Aruodas.lt, Skelbiu.lt, CVBankas.lt, KV.ee, City24.ee, City24.lv, Osta.ee ja Soov.ee, mis kokku koguvad enam kui 50 miljonit külastust kuus. Apaxi fondidel on pikaajaline ja edukas kogemus digitaalse kaubanduse äridesse investeerimisel. Investeering Baltic Classifieds Groupi on selles valdkonnas üheksas ning Baltikumis esimene. Varasemate investeeringute seas on Auto Trader Ühendkuningriigis, Idealista Hispaanias, SoYoung ja SouFun Hiinas ning Trade Me Uus-Meremaal.

Suurtehing sai avalikuks mai alguses, tehingu rahalisi tingimusi pooled ei avalikusta. Apax Partners on juhtiv ülemaailmne erakapitaliinvesteeringute ettevõte. Enam kui 40-aastase ajaloo vältel on Apax Partners loonud ning juhtinud fonde koguväärtusega ligikaudu 50 miljardit dollarit. Linnamäe omanduses on läbi ettevõtete ka uudisteagentuur BNS ja ajaleht Postimees.