Tuleva sai loa kolmanda pensionisamba valitsemiseks

Tuleva kodulehel seisab, et finantsinspektsiooni luba on ühistule väga oluline, sest teine pensionisammas on liiga väike, et pensionieas finantsiliselt muretut elu nautida. «Esimese ja teise samba peale kokku saame tulevikus umbes 40 protsenti eelnevast palgast. Igaüks võib juba täna ette kujutada, kuidas oleks hakkama saada igakuise rahasummaga, mis moodustab napilt üle kolmandiku praegusest sissetulekust.»