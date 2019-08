Tuntud ökonomist: Euroopa langeb ilmselt majanduskriisi

El-Eriani sõnul on Euroopa mõned kõige suuremad majandused nagu Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia laastatud ühiskonda lõhestavatest sisepoliitilistest kriisidest, mis annavad selgelt tunda ka nende riikide majanduskasvus. Saksamaa majandus langes juunis 0,1 protsenti ja Itaalia jäi sisuliselt nulli. Viimases lahvatas hiljuti ka uus poliitiline kriis, mis viis valitsuse kukkumiseni.

«Viis Euroopa suurimat majandust maadlevad hetkel sisemiste kriisidega ning majanduskasv on jäänud unarusse. Mitte ükski neist riikidest ei võta niipea vastu majanduskasvu soodustavaid otsuseid,» ütles ökonimist ja lisas, et poliitiline olukord pole kiita ka Prantsusmaal ja Hispaanias.

Mõned maailma suurimad aktsiaindeksid nagu S&P 500 ja FTSE 100 läksid möödunud nädalal suurtesse langustesse. Börse on eelkõige destabiliseerinud USA-Hiina kaubandussõda, mis ei näita hetkel maha jahtumise märke.

El-Erian prognoosib ühtlasi, et USA keskpank langetab intressimäära enne aasta lõppu tõenäoliselt kaks korda, sest pangast on saanud «aktsiaturgude vang». Tema sõnul pole keskpangal muud valikut kui langetada järgmise viie kuu jooksul intressimäärasid alla 1,75 protsenti, et tulla toime kaubandussõjaga.