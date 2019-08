Novatours kaebab eksjuhile õiguse andnud otsuse edasi

«Kohtu otsus ei mõjuta mingil moel AB Novaturas rahalist seisundit. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Vilniuse ja Varssavi börsidel, kõik aruanded on avalikud ning ettevõte tegutseb läbipaistvalt ja vastutustundlikult oma aktsionäride, töötajate ja avalikkuse suhtes,» ütles Keinytė börsiteates.

Novatours on varem teatanud, et Uustali vastu on 2017. aastal esitatud tsiviilhagi seoses enda kasuks tehtud alusetute maksetega.

«Töölepingu lõppemine peab olema selgelt fikseeritud. Oluline on, et mõlemad töölepingu pooled saaksid aru, et leping lõppes. Käesoleval juhul see nii ei ole,» seisab kohtuotsuses.