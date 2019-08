Vabatahtlikud jätkavad kadunud Läti kajakisõitja otsinguid

Vaatamata Liivi lahe kohal otsingule kaasatud päästekopteritele kajakisõitjat ei leitud. Eesti ja Läti merevalvekeskused on aktiivse otsingu lõpetanud, vabatahtlikud jätkavad otsinguid randades. Ruhnu päästekomando liige ja vabatahtlik merepäästja Heiki Kukk ütles, et ka Ruhnu merepäästjad tegid täna pärastlõunal saare rannikule ringi peale, kuid Audersist ega tema varustusest märke ei leidnud. Aktiivseid otsinguid merel enam ei jätkata, sest tõenäosus kadunud meresõitja elusana leidmiseks on olematu.