Ettevõte teatas eile, et on otsustanud Harju maakohtu otsuse edasi kaevata. «See otsus ei ole lõplik,» teatas AB «Novaturas» juht Audrone Keinyte. Investorite rahustuseks seisis teates, et lõplik otsus ei mõjuta kuidagi ettevõtte rahalist seisu