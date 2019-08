Võlgadega kimpus Helen Sildna muusikaäri jäi taas kahjumisse

Lisaks alustas Sildna 2018. aasta sügisel Station Narva nimelise üritusega. Aruandes on selgitatud, et just Narva festivali käivitamise kulud viisid Shiftworksi kahjumisse.

Eelmisel suvel kirjutas Postimees , kuidas Sildna firma on hädas arvete tähtajaks tasumisega ning mitme Tallinn Music Weekiga koostööd teinu sõnul on probleem kestnud aastaid.

Sildna vastas raha ootavatele partneritele, et mõistab nende pahameelt ja lubas, et kõik võlad saavad varem või hiljem makstud. Praeguse seisuga on Shiftworksil üleval kaks maksehäiret, mõlemad Event Center OÜ ees. Üks võlg on kuni 3200 eurot ja teine kuni 640 eurot.