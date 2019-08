Maaeluminister mures: biokütus paneb bussid seisma

Möödunud nädalal teatas Järvik valitsuse pressikonverentsil, et põllumeestel on tekkinud tõsine mure, sest uuemat tüüpi kombainid jäävad põllul seisma ja probleemiks on biolisand diislikütuses, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Aga see on alles probleemide algus – kui ilmad lähevad jahedamaks, siis see biolisand hakkab filtreid ummistama ja siis on oht ka ühistranspordile ja kõikidele diiselmootoritega sõidukitele,» rääkis Järvik, kes on tehnoloogiateaduste magister ja omal ajal töötanud remonditöökoja juhatajana ja bussijuhina.

Järvik märkis, et kaitsevägi oma sõidukitel biolisandiga kütust kasutama ei pea, samuti on nõudest pääsenud muruniidukid ja hekitrimmerid. «Järelikult oli ette aimata, et lisandid võivad põhjustada probleeme,» ütles minister, kes on enda sõnul saanud biokütuse kohta juba kümmekond murelikku kõnet.

Circle K Eesti AS peadirektor Kai Realo ütles ERR-ile, et hirmu uute kütuste ees toetavad tugevad ärihuvid ja mitmete ettevõtjate hirmud senise äri kõrge kasumlikkuse kadumise pärast.