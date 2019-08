Soomlased ostavad Eestist tuhandeid digiretseptiga ravimeid

Pärast seda, kui selle aasta jaanuarist sai Eestis võimalikuks osta apteegist rohtu ka Soome digiretseptiga, ostavad soomlased Eestis iga kuu välja umbes 500 Soomes kirjutatud digiretsepti. Erand oli juuli, mil arv kasvas 860-le, kommenteeris Kela esindaja Tiia Lundqvist.

Arvud on Soomes välja antud ravimiretseptide koguarvuga võrreldes väikesed – näiteks juulis väljastati kogu Soomes umbes kaks miljonit ravimiretsepti, lisas Lundqvist. Lundqvisti sõnul on Eestis palju apteeke, kes suudavad Soome digiretsepte täita.

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi ekspert Teemupekka Virtanen pidas Eestis lunastatud Soome digiretseptide arvu pigem üllatavalt suureks. Ta tõi välja, et asja keskmes on Euroopa Liidu ülene projekt, mis on alles algusetapis. Soome ja Eesti olid esimesed EL-i liikmesriigid, kus projekt tööle hakkas. Nüüdseks on projektiga liitunud ka soome turistide seas populaarne Horvaatia.

«Tõeline kasu tuleb alles siis, kui kõik riigid on kaasa tulnud. Need on selle projekti esimesed sammud,» lausus Virtanen.

Soome ja Eesti koostöö on esialgu ühepoolne. Eesti digiretseptide lunastamist Soome apteekides valmistatakse alles ette. «Algne mõte oli see ellu viia selle aasta lõpuks. Ma ei saa kindlalt midagi öelda, enne kui see on tehtud,» lausus Kela esindaja Lundqvist.

Ministeeriumi eksperdi Virtaneni sõnul on Eesti apteekide veebilehtede järgi ravimite hinnad Eestis reeglina odavamad kui Soomes, kuid üldiselt on hinnavahe suur vaid mõnel ravimil.

«Ravimeid ei tasu eraldi Eestisse ostma minna,» lausus ta.