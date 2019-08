Soome firmad oigavad Taimaa marjuliste puuduse käes

Sel suvel tuli Soome 2400 Tai marjulist, eelmisel suvel 2500, üle-eelmisel aga lausa 3500 korjajat. See peegeldab trendi, kus Tai valitsus on vähendanud tööviisade andmist, kirjutab Yle.

Soome tööministri nõunik Olli Sorainen ütles väljaandele, et nad pole suutunud Tai valitsuselt rohkem viisasid välja rääkida. Arvatakse, et valitsuse on teinud ettevaatlikuks juhtum eelmisest aastast, kus Soome marjakasvataja smugeldas riiki 26 taimaalast ning mis tõi kaasa palju pahandust.

Samal ajal, mil käib kemplus viisade üle, on Soome firmadel kitsas käes. Põhja-Soomes asuva marjafirma juht Janne Naapanki ütles väljaandele, et probleem on tõsine, mistõttu proovivad nad tööviisasid saada teiste Kagu-Aasia riikide kodanikele. «Loodame, et Soome valitsus meid siin aitab,» lisas ta.

Teine marjakasvataja Vernu Vasunta ütles, et tema tahab tuua marjulisi Hiinast ja Vietnamist.