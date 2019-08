Kurikuulsa Porsche alghind naerdi oksjonil välja

«See on ainuke säilinud mudel, millega sõitis Ferdinand Porsche (kuulus autoinsener ja Porsche looja) isiklikult,» tutvustas teadustaja eelmisel laupäeval toiminud oksjonil ja hõikas välja alghinna: 30 miljonit dollarit. Pool oksjonisaalist hakkas naerma, teine pool hõiskas.

Järgmine hetk tõstis teadustaja ootamatult alghinda juba 70 miljoni dollarini. Rahvas läks pöördesse, pidades hinda üle mõistuse kõrgeks. Korraga teadustaja vabandas ja ütles, et ta eksis – algind olevat hoopis 17 miljonit dollarit.

«See on täielik nali,» ütles üks oksjonil osalenud hobiautode koguja väljaandele. «Mu isa oleks selle eest aastaid tagasi maksnud 5 miljonit dollarit, mitte rohkem.»

Kriitikud on aga öelnud, et tehniliselt võttes pole tegemist Porsche’ga, kuna mootor ja paljud muud elutähtsad osad tulid Volkswagenilt, Fiatilt ja teistelt tehastelt. Seda enam, et Porsche AG asutati alles 10 aastat pärast esimese 64 valmimist.