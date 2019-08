Kaevikusõda hoiab legendaarset Otepää hotelli varemeis

Kui Seesami, päästeameti ja ka politsei väitel süttis ja põles 70 protsendi ulatuses maha 2016. aasta 26. jaanuari õhtul Bernhard tõenäoliselt elektrilistel põhjustel, siis Madis Mutso väitel oli tegemist süütamisega, mille taga on hotelli endine töötaja Vladik Keiba. Kui põhjused on elektrilised, on tegemist Mutso hooletusega. Kui põhjus on süütamine, peaks kindlustus välja maksma kõik 2,3 miljonit eurot.