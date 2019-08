Ennustus: eestlased ostavad lähiajal kuni 40 000 gaasiautot

«Oleme Alexelas otsustanud CNG ja LNG tanklate rajamisse lähiaastatel oluliselt investeerida ja näeme, et tänase 17 CNG tankla asemel on 3-5 aasta perspektiivis üle Eesti kokku juba 50 CNG gaasitanklat, mis nõuab valdkonda ligi 50 miljoni euro suurust investeeringut,» ütles Hääl pressiteate vahendusel.

Hääle sõnul on gaas lähima 10-20 aasta jooksul kindlasti ühiskonnale odavaim alternatiiv fossiilsetele mootorikütustele ja ainus tõsiseltvõetav võimalus rahvusvaheliste kliimakokkulepete täitmiseks transpordisektoris.

CNG autod tarbivad rohegaasi, mida valmistatakse biolagunevatest jäätmetest ka Eestis kohapeal, CNG hind on bensiiniga võrreldes ligi 60 protsenti soodsam ning biometaani tarbivatel autodel kasvuhoonegaaside heide kokkuleppeliselt puudub.

Hääl rääkis, et kui praegu lisatakse fossiilsetele kütustele kliimaeesmärkide saavutamiseks biokomponenti, siis on see valdavalt põllumajanduslikku päritolu, mis ei lahenda jätkusuutlikkuse küsimust ja ei suuda pikas plaanis täita ka rangemaks muutuvaid kliimaeesmärke.