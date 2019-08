Eestis võimatu: Türgi pensionifond ostab Suurbritannia terasetööstuse

OYAK-i sõnul on ost osa tema plaanist haarata suurem osa piirkonna terasetööstusest. British Steel tegutseb Ühendkuningriigis, Prantsusmaal ja Hollandis ning on suuruselt teine Briti terasetootja.

Fond lisas veel, et OYAK-i tütarfirma Ataer Holding võtab British Steeli lõplikult üle 2019. aasta lõpuks.

Kui British Steel muutus maksejõuetuks, panid Briti ametivõimud firma müüki. OYAK-i sõnul said ostupakkumise pea 80 firmat, nende seas terasetootjad.

Ainuõiguse leping annab OYAK-ile aega, et pidada kõnelusi klientide, varustajate, töötajate ja ametiühingutega ning põhjalikult uurida, mis seis täpselt British Steelis on. See peaks lõppema septembriks.