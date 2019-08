Tasub jälgida: üle 60 000 Eesti inimese maksueelarve on lõhki

Mäluvärskenduseks olgu öeldud, et maksuvaba tulu tõusis 2018. aasta jaanuarist 500 euroni kuus, mis tähendab, et igaüks peab oma palka ja muid sissetulekuid aasta jooksul hoolikalt jälgima ja seejärel oma tulumaksuvaba osa suuruse välja arvutama ning tööandjale sellest teada andma.

Kuna süsteem võib olla keeruline, on palju neid, kes pole seda teinud. Nemad saavad praegu tänu maksuvabastusele rohkem raha kätte, kui tulu lubaks. Selliseid inimesi on maksuameti kuue kuu andmete põhjal 7 protsenti ehk 60 911. Neil tuleks riigile tagasi maksta 8,1 miljonit eurot.

Maksuameti kommunikatsioonijuht Rainer Laurits soovitas inimestel aeg-ajalt oma maksuvaba tulu kasutamine üle vaadata ja vajadusel seda kohendada, et tuleva aasta kevadel riigile peale maksma ei peaks. Seda saab teha e-maksuametis «Minu sissetulekud» nimelise e-teenuse abil.

Õnnelikke on rohkem

Samal ajal tuleb aga tähele panna, et seal on kuvatud vaid ametile seni teadaolevad andmed. See tähendab, et näiteks andmed vara müügi või üüritulu kohta maksuametil aasta kestel puuduvad ja neid ei saa MTA teavituste saatmisel arvesse võtta.

Teine, märksa suurem hulk inimesi on aga selliseid, kes on maksuvaba tulu kasutanud maksimaalselt nii, nagu seadus seda neile võimaldab. Selliseid on 53 protsenti ehk 480 000. Nemad ei pea järgmisel aastal riigile juurde maksma, aga ei saa ka midagi tagasi.

Kolmas grupp on need, kes on maksusoodustust kasutanud vähem kui võinuks ehk tasunud tulumaksu rohkem. Neid on käesoleva aasta kuue kuu seisuga 370 000 ja nad saavad kevadel tagasi 62,7 miljonit eurot.

Olgu öeldud, et statistika on tehtud juuni seisuga ehk aasta edenedes võib see muutuda. Lõplik selgus, kes ja kui palju riigilt tagasi saab või juurde maksma peab, saabub 2019. aasta alguses.