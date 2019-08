Džinn on pudelist väljas: veefirmad tahavad samuti biokütusest pääseda

Järgmisest aastast peab Eestis müüdavas kütuses olema kuni 10 protsenti kas biolisandit või etanooli. Seni on üks erand tehtud kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukitele, et säilitada lahingvalmidus. Sel nädalal vabastati nõudest ka väikemootorid, mille alla kuuluvad näiteks muruniidukid ja hekitrimmerid. Põhjus selles, et etanooliga bensiin võib mootorit kahjustada.