Eestist lahkuma sunnitud Danske viis ärikliendid Leetu

LHV teatas juunis, et ostab eeldatavalt 410 miljoni euroga Danske Banki Eesti filiaali eraklientide portfelli, mille maht on ligi 470 miljonit eurot ja millest 97 protsenti moodustavad 10 800 kliendi eluasemelaenud.

See tähendab, et Danske laseb Eesti ettevõtete laenuportfelli kooskõlas finantsinspektsiooni ettekirjutusega nii-öelda runoff'i ehk lepingud saavad tähtaja lõpuni täidetud.

Likvideerimisele mineva Danske Eesti filiaali varade maht oli aasta alguse seisuga 1,2 miljardit eurot. Enamuse Danske varadest moodustasid aasta alguse seisuga laenud, mille maht ulatub 1,06 miljardi euroni – see on Eesti turuosast 5,45 protsenti. Laenuportfellist 501 miljonit eurot on eraisikute laenud ning 549 miljonit eurot juriidilistele isikutele antud laenud, selgub finantsinspektsiooni andmetest.