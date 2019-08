Euroopa majandus põlvili: plaanis uus rahatrükk

Soome keskpanga president Olli Rehn ütles, et maailmamajanduse aeglustumise tõttu tuleb EKP välja uue ergutuspaketiga, mis sisaldab «märkimisväärset ja piisavat» võlakirjaostu ja intressimäärade langetamist.

«On oluline, et me tuleks septembris välja märkimisväärse ja mõjuva poliitikapaketiga,» lausus Rehn, kes on osa EKP rahapoliitika nõukogust.