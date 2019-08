Tuntud ehituspood ägab kolmandat aastat kahjumi all

Kuigi seitsme kauplusega Decora käive on aasta-aastalt kasvanud, küündides 51 miljoni euroni, tuli kasvõi eelmisel aastal leppida 150 000 eurose kahjumiga. Juhatus põhjendab seda Viimsi poe sulgemisega 2017. aasta lõpus.

Suurim kahjum, tervelt 1,3 miljonit eurot, tuli sisse võtta aga 2016. aastal. See tähendab, et Decora AS on kolme aastaga kokku tootnud miinust üle 1,8 miljoni euro. Paanikaks põhjust siiski ei ole, kuna firma arvel on veel 3,9 miljonit eelmiste perioodide jaotamata kasumit.

Decora juhatus kirjutab majandusaasta aruandes, et jae- ja hulgimüük kasvas vastavalt nende ootustele, kuid suurimaks murekohaks on süvenev tööjõupuudus ja palgaralli, mille lõppu veel ei paista. Aruandest nähtub, et Decora töötajate arv on aastaga langenud.

Tänavu loodab Decora tagada stabiilne müügitulu tõus. Suurimaks väljakutseks on uuele platvormile ehitatud e-poe avamine 2019. aasta suvel.

Decora kaubamärgi all tegutseb 7 kauplust, mis asuvad Tartus, Pärnus, Viljandis, Võrus, Jõgeval, Põltsamaal ja Tallinnas. Ettevõtte ainuomanik on Hansa Maakler OÜ kaudu Andrus Allik.

Bauhofil ja Espakil suur kasum

Suurima käibega (103 miljonit eurot) Eesti ehituspood Bauhof teenis mullu 3,3 miljonit eurot kasumit. Juhatus kirjutab majandusaasta aruandes, et hoogu andis see, et Eestis ehitatakse palju. Samuti ostsid neilt palju ehitusmaterjale ja aiakaupu tavalised inimesed. Bauhofil on üle Eesti 13 poodi.

Hästi läks ka ASil Espak, mis teenis 72,3 miljoni eurose käibe juures 3,6 miljonit kasumit.