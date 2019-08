Soome fond siiski võtab Baltika üle?

Nasdaq Tallinna börsi teatel on Soome fondil KJK Fund Sicav-SIF tekkinud kohustus teha ülevõtmispakkumine Baltika väikeaktsionäridele. Fondile kuulub praeguse seisuga 48,5 miljonit Baltika aktsiat, mis tähendab, et KJK Fund Sicav-SIF osalus Baltikas on 89,69 protsenti.